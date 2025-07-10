Наводнение во Львове, подтопленные улицы в Луцке и не только: запад Украины страдает от ливней

Запад Украины страдает от непогоды. Во Львове распространяется наводнение, а в Луцке ливень подтопил улицы. Из-за мощных дождей в нескольких областях затоплены жилые дома и авто.
Подробнее о том, как запад Украины борется с мощными ливнями, можно узнать в материале РБК-Украина.
Утром 10 июля Львов и окрестности накрыла непогода. Из-за мощного ливня часть улиц города была подтоплена, а на некоторых участках движение транспорта затруднено или полностью заблокировано.
Украинский гидрометеорологический центр предупредил о безумных ливнях в западных областях Украины. Как известно, наихудшая ситуация на:
Грозовые облака, по данным синоптиков, надвигаются также на Волынь, Ривненскую, Хмельницкую, Житомирскую и Винницкую области.
Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что из-за неблагоприятных погодных условий, во Львовской области были обесточены 192 населенных пункта.
По состоянию на 10:10 известно, что из-за интенсивных осадков река Зубра и река Щирка вблизи Львова вышли из берегов, что повлекло угрозу подтопления части города.
Кое-где вода уже достигала трех метров над уровнем земли. Городские власти призвали жителей как можно скорее перенести вещи из подвалов в безопасные места и убрать автомобили из подземных паркингов и затопляемых участков.
По предварительным данным, во Львове за эту ночь выпало более 115% месячной нормы осадков.
Правоохранители львовской области предупредили, что в результате интенсивных осадков произошло частичное затопление следующих участков дорог:
Также известно, что трамваи №4 и №8 во Львове изменили направление движения из-за подтопления на Чукарина-Вернадского. В дальнейшем они курсируют до остановки "Кинотеатр им. Довженко".
Из-за сильных дождей подтопило улицы и в Луцке. Очевидцы делятся кадрами последствий непогоды в сети.
Сообщается, что в городе в результате сильного дождя "традиционно" затопило дорогу на улице Дубновской. Несколько автомобилей застряли посреди дороги, а уровень воды достиг салона.
При подготовке публикации использовалась информация местные Telegram-каналы, Львовскую областную военную администрацию. начальника Львовской ОГА Максима Козицкого, депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, Украинского гидрометеорологического центра, патрульной полиции.
Заметим, что РБК-Украина писало, куда сообщать, если видите оборванные кабели, или другие последствия непогоды.
Больше деталей о ситуации, а также фото и видео с места затоплений во Львове, можно увидеть в отдельном материале РБК-Украина.
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