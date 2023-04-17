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Повінь у Києві. У Дніпрі ще не критичний рівень води, мешканців закликають не панікувати

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Київ, Понеділок 17 квітня 2023 17:52
Повінь у Києві. У Дніпрі ще не критичний рівень води, мешканців закликають не панікувати Фото: у Дніпрі ще не критичний рівень води, мешканців закликають не панікувати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Дніпрі ще не критичний рівень води, проте пік водопілля ще попереду. У зв'язку з чим мешканців Києва закликають не панікувати, адже усі служби готові до будь-якого розвитку ситуації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Зазначається, що сезонна весняна повінь та значна кількість опадів на початку весни призвели до підвищення рівня води в річках.

Так, починаючи з 12 квітня розпочалося збільшення скидів з Київського водосховища, внаслідок пропуску водопілля. Добова інтенсивність росту рівня води в річці Дніпро межах столиці - 23-25 см. За даними Укргідрометцентру, рівень води в Дніпрі біля моста "Метро" за минулу добу змінювався від 659 см до 650 cм, а станом на 8:00 17 квітня становив 657 см над "нулем".

У зв'язку з цим зафіксовано затоплення заплави, прирічкових територій у міській і приміській зоні, в місцях відпочинку Гідропарк, Труханів острів, парку "Муромець" та інших.

При цьому підтоплення садово-дачної забудови наразі мінімальне. У свою чергу ДСНС жодних робіт по відкачуванню води наразі не проводить. Критичного рівня води в Дніпрі ще немає.

Повідомляється, що цього року рівень води вже понад 1 м перевищує минулорічний, але пік водопілля ще попереду. За прогнозами, він припаде на 22-23 квітня.

"Але хочу заспокоїти киян. Усі потрібні служби в повній готовності. Ми готові до будь-якого розвитку ситуації. Не панікуйте, бережіть себе і близьких, та наближайте мир в Україні після нашої перемоги!", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Раніше повідомлялося, що до критичного рівня води в Дніпрі лишається ще 50-60 см.

Зазначимо, що РБК-Україна публікувало фоторепортаж із Гідропарку, який затопило через повінь.

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