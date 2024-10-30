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Повінь в Іспанії. Кількість жертв наближається до сотні, десятки - зникли безвісти

Іспанія, Середа 30 жовтня 2024 22:10
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Повінь в Іспанії. Кількість жертв наближається до сотні, десятки - зникли безвісти Фото: Повінь в Іспанії призвела до майже сотні смертей (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Повінь в Іспанії призвела до майже сотні смертей. Ще десятки людей внаслідок надзвичайної ситуації зникли безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Влада Іспанії підтвердила, що станом на 19.00 кількість загиблих становить 92 людини у Валенсії, одна в провінції Малага і двоє в Кастилії-Ла-Манчі.

Міністр територіальної політики Анхель Віктор Торрес оголосив триденну жалобу, а також заявив, що уряд оголосить цю територію "дуже постраждалою" і пообіцяв надати "всю необхідну допомогу" з державного та європейських фондів.

Міністерство оборони мобілізувало авіацію, військових психологів і тренованих собак для пошуку тіл загиблих.

Нагадаємо, раніше ми писали, що частину Іспанії накрила повінь. Десятки людей провели ніч у Валенсії на дахах вантажівок чи автомобілів, на дахах магазинів чи заправних станцій, або ж були заблоковані у своїх автомобілях на заторах, доки їх не врятували.

Зауважимо, що дощі спричинили відключення електроенергії для 115 000 людей, а також перекриття доріг і призупинення швидкісного залізничного сполучення між Мадридом і Валенсією.

Крім того, днями найпотужніша за останні 40 років повінь сталась і у Франції.

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