Повінь в Іспанії. Кількість жертв наближається до сотні, десятки - зникли безвісти

Повінь в Іспанії призвела до майже сотні смертей. Ще десятки людей внаслідок надзвичайної ситуації зникли безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Міністр територіальної політики Анхель Віктор Торрес оголосив триденну жалобу, а також заявив, що уряд оголосить цю територію "дуже постраждалою" і пообіцяв надати "всю необхідну допомогу" з державного та європейських фондів.

Влада Іспанії підтвердила, що станом на 19.00 кількість загиблих становить 92 людини у Валенсії, одна в провінції Малага і двоє в Кастилії-Ла-Манчі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що частину Іспанії накрила повінь. Десятки людей провели ніч у Валенсії на дахах вантажівок чи автомобілів, на дахах магазинів чи заправних станцій, або ж були заблоковані у своїх автомобілях на заторах, доки їх не врятували.

Зауважимо, що дощі спричинили відключення електроенергії для 115 000 людей, а також перекриття доріг і призупинення швидкісного залізничного сполучення між Мадридом і Валенсією.

Крім того, днями найпотужніша за останні 40 років повінь сталась і у Франції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.