Наводнение в Испании. Число жертв приближается к сотне, десятки - пропали без вести

Наводнение в Испании привело к почти сотне смертей. Еще десятки людей в результате чрезвычайной ситуации пропали без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Министр территориальной политики Анхель Виктор Торрес объявил трехдневный траур, а также заявил, что правительство объявит эту территорию "очень пострадавшей" и пообещало оказать "всю необходимую помощь" из государственного и европейских фондов.

Власти Испании подтвердили, что по состоянию на 19.00 число погибших составляет 92 человека в Валенсии, один в провинции Малага и двое в Кастилии-Ла-Манче.

Напомним, ранее мы писали, что часть Испании накрыло наводнение. Десятки людей провели ночь в Валенсии на крышах грузовиков или автомобилей, на крышах магазинов или заправочных станций, или были заблокированы в своих автомобилях на пробках, пока их не спасли.

Заметим, что дожди повлекли за собой отключение электроэнергии для 115 000 человек, а также перекрытие дорог и приостановку скоростного железнодорожного сообщения между Мадридом и Валенсией.

Кроме того, на днях самое мощное за последние 40 лет наводнение произошло и во Франции.

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