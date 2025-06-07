Повылетали окна в доме. Звездный легионер "Полесья" требует трансфера после массированного обстрела

Уругвайский форвард житомирского "Полесья" Факундо Батиста обратился к своему агенту Факундо Батиста обратился к своему агенту с просьбой срочно найти ему новую команду в другой стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уругвайское издание Sport 890 .

Последствия взрывной волны

Во время очередной массированной атаки российских дронов на Житомир ударной волной был поврежден дом, в котором проживает Батиста.

По информации источника, в результате взрыва в его доме повылетали окна. Это сильно повлияло на футболиста, и он сразу же попросил своего агента быстро найти ему новый клуб за пределами Украины.

Куда может перейти нападающий

Один из вариантов - возвращение Батисты в уругвайский гранд "Пеньяроль", за который он уже выступал в 2023 году на правах аренды из мексиканской "Некаксы". Именно из этого клуба он перешел в "Полесье" в январе 2025 года за рекордную для житомирцев сумму - 1,8 миллиона евро.

Впрочем, как отмечают несколько других уругвайских СМИ, возвращение в "Пеньяроль" пока выглядит маловероятным. Столичный клуб сомневается в целесообразности трансфера с финансовой точки зрения.

Реакция "Полесья"

Руководство "Полесья" уже отреагировало на ситуацию. Спортивный директор "волков" Вячеслав Шевчук в комментарии для "Украинского футбола" заявил, что клуб не получал официального запроса от игрока о желании покинуть команду.

"Легионеры, которые к нам едут, знают, в каких условиях мы все сейчас живем. К тому же, насколько мне известно, жилье Батисты в Житомире не пострадало", - сказал он.

Что известно о Батисте

26-летний уругваец присоединился к "Полесью" в январе 2025 года. С тех пор он успел стать одним из лидеров атаки житомирского клуба.

В сезоне-2024/25 нападающий провел за "Полесье" 15 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу.

Житомирский клуб в чемпионате Украины финишировал четвертым и получил право играть в квалификации Лиги конференций.