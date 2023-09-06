ua en ru
Ср, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сообщают об отражении атаки БПЛА: в Брянской и Белгородской областях РФ звучали взрывы

Среда 06 сентября 2023 04:05
UA EN RU
Сообщают об отражении атаки БПЛА: в Брянской и Белгородской областях РФ звучали взрывы Фото: в Брянской и Белгородской областях РФ звучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Брянской и Белгородской областях РФ были слышны взрывы вчера поздно вечером, 5 сентября. В Минобороны РФ заявляют о якобы уничтожении неизвестных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны РФ.

"5 сентября около 23:30 пресечена попытка совершить атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В пресс-службе оборонного ведомства РФ также сообщили, что якобы над Белгородской областью поздно вечером был уничтожен неизвестный беспилотник, в результате падения его обломков никто не пострадал.

Ситуация в приграничных областях РФ

В последние месяцы в разных областях России почти каждый день раздаются взрывы. Чаще всего "хлопки" происходят именно в Белгородской области. При этом власти региона обычно жалуются на обстрелы из артиллерии и атаки дронов.

Вечером 12 августа жители двух населенных пунктов Белгородской области слышали взрывы и автоматные очереди. А 13 августа в Белгороде сообщили о якобы атаке дрона. В городе частично пострадал жилой дом.

Кроме того, власти Белгородской области России 1 сентября заявили, что регион якобы был атакован неизвестными воздушными целями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
вибухи дрони Белгородская область Брянская область
NEWS
Ночной удар "Шахедами" по Одесской области: возникло несколько пожаров, есть погибший
Ночной удар "Шахедами" по Одесской области: возникло несколько пожаров, есть погибший
DAILY
Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта