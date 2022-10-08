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Повідомлення про розбіжності всередині Кремля підривають стабільність режиму Путіна, - ISW

Фото: Президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Інформація про розбіжності всередині Кремля, яку оприлюднили західні ЗМІ, стрімко розповсюджується в РФ, підриваючи видимість стабільності режиму російського президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що чутки про протистояння у найближчому оточенні диктатора "підірвали враження

Фахівці розповіли, що

Розбіжності у Кремлі показують Путіна слабким

В Інституті вичення війни пояснили, що п

Нагадаємо, газета The Washington Post 7 жовтня випустила матеріал про те, що член найближчого оточення Путіна прямо критикував "значні військові недоліки" президента РФ під час війни в Україні.

Водночас інші західні та пов'язані з Кремлем офіційні особи відзначили зростання критики щодо неправильного ведення Путіним бойових дій та мобілізації.

До слова, раніше в ISW заявляли, що Кадиров і Пригожин публічно підірвали авторитет Путіна.

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