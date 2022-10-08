Сообщения о разногласиях внутри Кремля подрывают стабильность режима Путина, - ISW

Информация о разногласиях внутри Кремля, обнародованная западными СМИ, стремительно распространяется в РФ, подрывая видимость стабильности режима российского президента Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В Институте изучения войны объяснили, что

Аналитики отметили, что слухи о противостоянии в ближайшем окружении диктатора "подорвали впечатление

Напомним, газета The Washington Post 7 октября выпустила материал о том, что член ближайшего окружения Путина прямо критиковал "значительные военные недостатки" президента РФ во время войны в Украине.

В то же время другие западные и связанные с Кремлем официальные лица отметили рост критики по поводу неправильного ведения Путиным боевых действий и мобилизации.

К слову, ранее в ISW заявляли, что Кадыров и Пригожин публично подорвали авторитет Путина.

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