Аналітики ISW заявили, що Кадиров і Пригожин публічно підірвали авторитет Путіна

Після того, як українські захисники звільнили від окупантів Лиман, що у Донецькій області, глава Чечні Рамзан Кадиров і власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин розкритикували військове командування РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що заяви двох силовиків 1 жовтня справили глибокий вплив на російський інформаційний простір. Разом вони зламали наратив Кремля, який намагався пом’якшити удар поразки навколо Лимана.

"До заяви Кадирова федеральні ЗМІ переважно висловлювали надію на те, що новомобілізовані війська та розгорнуті підкріплення можуть або утримати лінію, або провести контратаки найближчим часом. Але ток-шоу на федеральних каналах негайно підхопили заяви Кадирова-Пригожина, що спонукало коментаторів у прямому ефірі посилити критику вищого військового командування" - пояснили в ISW.

Заяви Кадирова та Пригожина, вказують американські фахівці, публічно підривають авторитет президента РФ Володимира Путіна.

"Путін, ймовірно, відповідальний за рішення не тільки не посилювати Лиман, але й намагатися його утримати - факти, які відомі принаймні кільком людям із його найближчого оточення. Таким чином, прямий напад Кадирова на [генерал-полковника Олександра] Лапіна є непрямим нападом на Путіна, усвідомлює це Кадиров чи ні", - наголосили в Інституті вивчення війни.

Аналітики додали, що "Путін і його рупори були вкрай небагатослівними щодо діяльності військових командувачів або їхніх замін, що робить заяву Кадирова та її відлуння Пригожина особливо помітними".