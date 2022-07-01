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Повестки в суд будут присылать через "Дію"

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Украина, Пятница 01 июля 2022 12:46
Повестки в суд будут присылать через "Дію" Фото: у Дія появится возможность получения информации о суде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о судопроизводстве в условиях военного или чрезвычайного положения. Информацию о судебных заседаниях будут отправлять через "Дію".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту №7315 документом вводится возможность предоставления информации о суде, который рассматривает дело, сторонах спора и предмете иска, месте, дате и времени судебного заседания, с использованием портала или мобильного приложения "Дія".

Кроме того, планируется обеспечить отображение и получение через "Дію" в электронной форме судебного решения по делу, исполнительного документа, выданного в форме электронного документа, лицом, являющимся стороной по делу.

"Предоставление в таком виде не будет иметь статуса официального сообщения, но участник процесса будет проинформирован и сможет в дальнейшем предпринять необходимые меры для защиты своих прав и интересов, в том числе получить официальную информацию о движении дела, о судебных решениях в деле, ознакомиться с материалами дела", - говорится в документе.

Кроме того, предлагается предусмотреть возможность во время действия военного или чрезвычайного положения, а также во время действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19), проводить сборы судей дистанционно в режиме видеоконференции.

Напомним, Кабинет министров внес изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Постановление предоставляет возможность заказать и обменять водительские права через портал или приложение "Дія".

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