Повестки в суд будут присылать через "Дію"

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о судопроизводстве в условиях военного или чрезвычайного положения. Информацию о судебных заседаниях будут отправлять через "Дію".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Как отмечается в пояснительной записке к проекту №7315 документом вводится возможность предоставления информации о суде, который рассматривает дело, сторонах спора и предмете иска, месте, дате и времени судебного заседания, с использованием портала или мобильного приложения "Дія".

Кроме того, планируется обеспечить отображение и получение через "Дію" в электронной форме судебного решения по делу, исполнительного документа, выданного в форме электронного документа, лицом, являющимся стороной по делу.

"Предоставление в таком виде не будет иметь статуса официального сообщения, но участник процесса будет проинформирован и сможет в дальнейшем предпринять необходимые меры для защиты своих прав и интересов, в том числе получить официальную информацию о движении дела, о судебных решениях в деле, ознакомиться с материалами дела", - говорится в документе.

Кроме того, предлагается предусмотреть возможность во время действия военного или чрезвычайного положения, а также во время действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19), проводить сборы судей дистанционно в режиме видеоконференции.