Повістки в суд надсилатимуть через "Дію"
Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроект щодо здійснення судочинства в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Інформацію щодо судових засідань надсилатимуть через "Дію".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту №7315, документом запроваджується можливість надання інформації про суд, який розглядає справу, сторони спору та предмет позову, місце, дату і час судового засідання, з використанням порталу або мобільного додатку "Дія".
Крім того, планується забезпечити відображення та отримання через "Дію" в електронній формі судового рішення по справі, виконавчого документу, виданого у формі електронного документу, особою, що є стороною по справі.
"Надання в такому вигляді інформації не матиме статусу офіційного повідомлення, але учасник судового процесу буде поінформований і зможе в подальшому вжити необхідних заходів для захисту своїх прав та інтересів, в тому числі отримати офіційну інформацію про рух справи, про судові рішення у справі, ознайомитися з матеріалами справи тощо", - йдеться в документі.
Крім того, пропонується передбачити можливість під час дії воєнного чи надзвичайного стану, а також під час дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), проводити збори суддів дистанційно у режимі відеоконференції.
Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Постанова надає можливість замовити та обміняти водійські права через портал або додаток "Дія".
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