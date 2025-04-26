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Повертаються в Росію? McDonald's подав в Роспатент заявку на реєстрацію бренду

Росія, Субота 26 квітня 2025 16:47
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Повертаються в Росію? McDonald's подав в Роспатент заявку на реєстрацію бренду Фото: McDonald's подав заявку на реєстрацію бренду в Росії (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американська корпорація McDonaldʼs подала заявку в Роспатент на реєстрацію свого товарного знака "Макдоналдс" в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медуза".

Як стверджує держагентство з посиланням на документи відомства, заявку відправили ще в грудні 2024 року, але лише зараз Роспатент прийняв її до розгляду.

Як відомо, під товарним знаком "Макдоналдс" компанія хоче виробляти та продавати в Росії напої та їжу швидкого приготування, надавати ресторанні послуги та здійснювати доставку їжі.

Що говорять в McDonaldʼs

Прес-служба McDonaldʼs пояснила, що в грудні 2024 року корпорація дійсно подала заявку на перереєстрацію торгових марок, але з єдиною причиною.

"Єдина причина, з якою це зробили - щоб захистити наш бренд і не дозволити стороннім бізнесам чи особам у Росії використовувати наші торгівельні марки у їхніх інтересах", - пояснили в компанії.

За їх даними, компанія регулярно поновлює право власності своїх торговельних марок по всьому світу, навіть у тих країнах, де вони не вели або вже не ведуть жодної діяльності.

Вихід McDonaldʼs з Росії

Нагадаємо, що Mcdonald's офіційно призупинив роботу в Росії 14 березня 2022 року. Однак про остаточний відхід з російського ринку компанія заявила 16 травня того ж року.

Відхід мережі з ринку РФ коштував Mcdonald's від більше мільярда доларів.

Як відомо, активи компанії було продано бізнесменові з Кузбасу Олександру Говору, який керував ресторанами "Макдоналдс" у Сибіру за франчайзингом. Після продажу, колишні ресторани McDonaldʼs у Росії почали функціонувати під брендом "Вкусно - и точка".

Зауважимо, що на фоні повномасштабного вторгнення McDonald's вийшов з Казахстану.

Також компанія McDonald's остаточно покинула ринок Білорусі. На фоні цього глава білоруського режиму Олександр Лукашенко навіть подякував Богу за вихід McDonald’s з його країни.

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McDonald's Війна Росії проти України
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