Возвращаются в Россию? McDonald's подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда

Американская корпорация McDonaldʼs подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака "Макдоналдс" в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза ".

Как известно, под товарным знаком "Макдоналдс" компания хочет производить и продавать в России напитки и еду быстрого приготовления, предоставлять ресторанные услуги и осуществлять доставку еды.

Как утверждает госагентство со ссылкой на документы ведомства, заявку отправили еще в декабре 2024 года, но только сейчас Роспатент принял ее к рассмотрению.

Выход McDonaldʼs из России

Напомним, что McDonald's официально приостановил работу в России 14 марта. Однако об окончательном уходе с российского рынка компания заявила 16 мая.

Уход сети с рынка РФ стоил McDonald's от более миллиарда долларов.

Как известно, активы компании были проданы бизнесмену из Кузбасса Александру Говору, который управлял ресторанами "Макдоналдс" в Сибири по франчайзингу. После продажи, бывшие рестораны McDonaldʼs в России начали функционировать под брендом "Вкусно - и точка".

Заметим, что на фоне полномасштабного вторжения McDonald's вышел из Казахстана.

Также компания McDonald's окончательно покинула рынок Беларуси. На фоне этого глава белорусского режима Александр Лукашенко даже поблагодарил Бога за выход McDonald's из его страны.

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