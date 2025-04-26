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Возвращаются в Россию? McDonald's подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда

Россия, Суббота 26 апреля 2025 16:47
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Возвращаются в Россию? McDonald's подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда Фото: McDonald's подал заявку на регистрацию бренда в России (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американская корпорация McDonaldʼs подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака "Макдоналдс" в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза".

Как утверждает госагентство со ссылкой на документы ведомства, заявку отправили еще в декабре 2024 года, но только сейчас Роспатент принял ее к рассмотрению.

Как известно, под товарным знаком "Макдоналдс" компания хочет производить и продавать в России напитки и еду быстрого приготовления, предоставлять ресторанные услуги и осуществлять доставку еды.

Выход McDonaldʼs из России

Напомним, что McDonald's официально приостановил работу в России 14 марта. Однако об окончательном уходе с российского рынка компания заявила 16 мая.

Уход сети с рынка РФ стоил McDonald's от более миллиарда долларов.

Как известно, активы компании были проданы бизнесмену из Кузбасса Александру Говору, который управлял ресторанами "Макдоналдс" в Сибири по франчайзингу. После продажи, бывшие рестораны McDonaldʼs в России начали функционировать под брендом "Вкусно - и точка".

Заметим, что на фоне полномасштабного вторжения McDonald's вышел из Казахстана.

Также компания McDonald's окончательно покинула рынок Беларуси. На фоне этого глава белорусского режима Александр Лукашенко даже поблагодарил Бога за выход McDonald's из его страны.

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McDonald's Война России против Украины
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