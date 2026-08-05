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Повертав захисникам імена. Загинув керівник "Плацдарму" Олексій Юков

19:12 05.08.2026 Ср
3 хв
Він був надією для тисяч родин, які досі чекають звістки про своїх найдорожчих
aimg Ірина Костенко
Олексій Юков, який займався ексгумацією тіл на лінії зіткнення, загинув (фото: facebook.com/aleksej.ukov)

Керівник пошукової групи "Плацдарм" зі Слов'янська Олексій Юков загинув під час російсько-української війни.

Що відомо про цю трагічну подію станом на зараз, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Трагічна звістка: загинув очільник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков, про що повідомила його дружина.
  • Обставини загибелі: за даними Сергія Гнезділова, Юков отримав смертельне поранення під час ексгумації тіл на лінії зіткнення.
  • Велика втрата: команда Юкова займалася пошуком для гідного перепоховання загиблих українських військових.

Повідомлення про загибель

Про загибель Олексія Юкова повідомила його дружина Євгенія Калугіна.

"Мій чоловік загинув", - написала вона в середу, 5 серпня, у своєму Facebook.

За даними товариша загиблого Сергія Гнезділова (військового та активіста), очільник "Плацдарму" отримав смертельне поранення під час ексгумації тіл на лінії зіткнення.

"З сумом на серці та скорботою повідомляю, що загинув Олексій Юков. Велика втрата для мене особисто та мого кола спілкування", - наголосив він.

Чим відомий Олексій Юков

Олексій Юков понад 25 років займався пошуком та поверненням тіл загиблих.

Спочатку - шукав загиблих у Першій та Другій світових війнах.

У 2013 році - зареєстрував пошуковий загін Асоціації дослідників військово-історичної спадщини "Плацдарм".

Від початку російської агресії у 2014 році присвятив своє життя евакуації полеглих українських воїнів із найгарячіших ділянок фронту.

Ризикуючи власним життям (на мінних полях і під обстрілами) повертав родинам найцінніше - можливість провести в останню путь своїх рідних.

Читайте також: Україна та Росія обмінялися списками зниклих безвісти військових, - Лубінець

Разом із командою "Плацдарму", яка співпрацювала з Генеральним штабом ЗСУ в межах гуманітарного проєкту "На щиті", повертав полеглим героям їхні імена.

Гнезділов нагадав, що Олексій "більшу частину свого життя повертав загиблим імена, жив у Слов'янську".

"Його ім'я - це про Український Донбас та повагу до кожного загиблого, якого він повернув рідним... Мої щирі співчуття його родині та всім, хто його знав", - наголосив автор публікації.

"Разом із Олексієм Юковим Україна втратила не лише надзвичайно мужнього чоловіка. Ми втратили велику частину надії для тисяч родин, які досі чекають звістки про своїх найдорожчих", - додали в групі "Безвісти зниклі 150 окрема механізована бригада" у Facebook.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що рідні зниклих безвісти воїнів зможуть отримати посвідчення на пільги простіше.

Крім того, ми пояснювали, який важливий закон про вдосконалення пошуку зниклих та ідентифікації тіл підтримала ВРУ.

Читайте також про експериментальний проєкт, за яким загиблих унаслідок російської агресії ідентифікуватимуть за біометричними даними.

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