Для 17-річних українців за кордоном відтермінують взяття на облік, - Верещук

"Ми в уряді добре розуміємо, що змушувати студентів немобілізаційного віку їхати в Україну, щоб пройти відповідні процедури, - це лише збільшить навантаження на ВЛК і нічого не допоможе в мобілізації", - зазначила вона.

Тому, за словами Верещук, вже розроблено відповідну постанову, зараз вона проходить погодження та найближчим часом буде прийнята.

"Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік - або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану", - зазначила віце-прем'єр.

Що було до цього

Раніше спікер Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону заявляв, що українські 17-річні юнаки, які перебувають за кордоном, мають повернутися до України і з'явитися до ТЦК та СП, щоб стати на військовий облік.

При цьому він виключив можливість використання програми Резерв+ або іншого дистанційного способу, щоб пройти цю процедуру. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.