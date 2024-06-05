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Для 17-річних українців за кордоном відтермінують взяття на облік, - Верещук

Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Для 17-річних українців за кордоном відтермінують взяття на облік. В уряді пообіцяли прийняти відповідну постанову вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук у Telegram.

"Ми в уряді добре розуміємо, що змушувати студентів немобілізаційного віку їхати в Україну, щоб пройти відповідні процедури, - це лише збільшить навантаження на ВЛК і нічого не допоможе в мобілізації", - зазначила вона.

Тому, за словами Верещук, вже розроблено відповідну постанову, зараз вона проходить погодження та найближчим часом буде прийнята.

"Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік - або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану", - зазначила віце-прем'єр.

Що було до цього

Раніше спікер Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону заявляв, що українські 17-річні юнаки, які перебувають за кордоном, мають повернутися до України і з'явитися до ТЦК та СП, щоб стати на військовий облік.

При цьому він виключив можливість використання програми Резерв+ або іншого дистанційного способу, щоб пройти цю процедуру. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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Ірина ВерещукМобілізація в Україні