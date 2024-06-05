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Для 17-летних украинцев за границей отсрочат взятие на учет, - Верещук

Фото: вице-премьер Ирина Верещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Для 17-летних украинцев за границей отсрочат взятие на учет. В правительстве пообещали принять соответствующее постановление уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук в Telegram.

"Мы в правительстве хорошо понимаем, что заставлять студентов немобилизационного возраста ехать в Украину, чтобы пройти соответствующие процедуры, - это лишь увеличит нагрузку на ВКК и ничего не поможет в мобилизации", - отметила она.

Поэтому, по словам Верещук, уже разработано соответствующее постановление, сейчас оно проходит согласование и в ближайшее время будет принято.

"Допризывникам и призывникам, которые сейчас за границей, будет предоставлена ​​отсрочка относительно взятия на учет - либо до возвращения в Украину, либо до конца военного положения", - отметила вице-премьер.

Что было до этого

Ранее спикер Минобороны Дмитриий Лазуткин в эфире телемарафона заявлял, что украинские 17-летние юноши, которые находятся за границей, должны вернуться в Украину и явиться в ТЦК и СП, чтобы встать на военный учет.

При этом, он исключил возможность использования приложения Резерв+ или другого дистанционного способа, чтобы пройти эту процедуру. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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Ирина ВерещукМобилизация в Украине