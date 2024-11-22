"Повертати складно". В ГУР розповіли, як росіяни "промивають мізки" українським дітям

Як окупанти впливають на українських дітей і чи можна їх врятувати

Скібіцький розповів, що проблема виховання дітей під час війни (особливо на окупованих територіях) - дуже складне питання.

"Дітям окупанти "промивають мізки". У місцеві школи завозяться російські підручники. Дітей в окупації залучають до російських проектів", - уточнив він.

Крім того, відбувається вивезення українських дітей:

нібито на лікування

нібито на оздоровлення

нібито на навчання

"А потім їх передають у російські сім'ї, щоб асимілювати їх в РФ", - розповів генерал-майор.

Він наголосив, що "повертати дітей - складно".

"Кожну дитину ми буквально вириваємо із пазурів ворога. Ми збираємо факти про дітей, яких вивозять до РФ. Збираємо факти про тих, хто саме їх вивозить. Разом із МЗС ми збираємо якомога більше фактів про наших дітей, яких вивезли", - повідомив заступник начальника ГУР МОУ.

Він зауважив, що за кордоном українські аташе проводять заходи, які "інформують наших партнерів про те, як Росія краде наших дітей".

"Росія впливає і на психіку дітей, які живуть у містах. Вони приходять на урок і навіть у школі ворог тероризує учнів повітряними тривогами", - додав посадовець.

Насамкінець він визнав, що чим більше часу українські території перебуватимуть під окупацією, тим більше "будуть змінюватися думки дітей".

"В Луганську і Донецьку за 10 років "промиті" у всіх мізки повністю. Особливо території далі від лінії зіткнення. Ці землі - інформаційно повністю ізольовані. Мета в цього одна - позбавити наших дітей української ідентичності", - підсумував Скібіцький.