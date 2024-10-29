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Скільки українських дітей зникло безвісти: у МВС назвали офіційну статистику

Київ, Вівторок 29 жовтня 2024 18:13
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Скільки українських дітей зникло безвісти: у МВС назвали офіційну статистику Ілюстративне фото: українські діти зникають безвісти під час війни (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні понад 1700 дітей вважають зниклими безвісти. Відповідні дані внесено до Єдиного реєстру зниклих безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра внутрішніх справ України Леоніда Тимченка в ефірі телемарафону.

За його словами, всього в Єдиному реєстрі зниклих безвісти вказано понад 52 тисячі людей.

"І якщо говорити безпосередньо про записи в реєстрі, то понад 1700 дітей станом на сьогодні враховано в реєстрі осіб, які зникли безвісти за особливих обставин", - наголосив Тимченко.

Він нагадав, що українці можуть передати інформацію до реєстру через підрозділи Нацполіції. Після цього представники Секретаріату уповноваженого по особах, які зникли безвісти за особливих обставин, перевіряють дані та вносять їх до Реєстру.

Повернення дітей із окупації

Нагадаємо, Україна продовжує регулярно повертати дітей із тимчасово окупованих територій.

Зокрема, сьогодні, 29 жовтня, стало відомо, що з окупації вдалося повернути шістьох дітей. Їм від 8 до 16 років.

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