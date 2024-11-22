"Возвращать сложно". В ГУР рассказали, как россияне "промывают мозги" украинским детям

Как оккупанты влияют на украинских детей и можно ли их спасти

Скибицкий рассказал, что проблема воспитания детей во время войны (особенно на оккупированных территориях) - очень сложный вопрос.

"Детям оккупанты "промывают мозги". В местные школы завозятся российские учебники. Детей в оккупации привлекают к российским проектам", - уточнил он.

Кроме того, происходит вывоз украинских детей:

якобы на лечение

якобы на оздоровление

якобы на обучение

"А потом их передают в российские семьи, чтобы ассимилировать их в РФ", - рассказал генерал-майор.

Он подчеркнул, что "возвращать детей - сложно".

"Каждого ребенка мы буквально вырываем из когтей врага. Мы собираем факты о детях, которых вывозят в РФ. Собираем факты о тех, кто именно их вывозит. Вместе с МИД мы собираем как можно больше фактов о наших детях, которых вывезли", - сообщил заместитель начальника ГУР МОУ.

Он отметил, что за границей украинские атташе проводят мероприятия, которые "информируют наших партнеров о том, как Россия крадет наших детей".

"Россия влияет и на психику детей, живущих в городах. Они приходят на урок и даже в школе враг терроризирует учащихся воздушными тревогами", - добавил чиновник.

В заключение он признал, что чем больше времени украинские территории будут находиться под оккупацией, тем больше "будут меняться мнения детей".

"В Луганске и Донецке за 10 лет "промыты" у всех мозги полностью. Особенно территории дальше линии столкновения. Эти земли - информационно полностью изолированы. Цель у этого одна - лишить наших детей украинской идентичности", - подытожил Скибицкий.