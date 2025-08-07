Повернутися до служби без покарання: ДБР нагадало військовим про дедлайн 30 серпня

Термін дії спрощеного механізму добровільного повернення військових, які самовільно залишили частину, завершується 30 серпня 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).
За словами директора ДБР Олексія Сухачова, з моменту запуску механізму наприкінці 2024 року на службу вже повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців.
"Цей механізм був розроблений ДБР спільно з Військовою службою правопорядку ЗСУ, Нацполіцією та Офісом Генпрокурора. Він дає шанс тим, хто вперше вчинив СЗЧ, повернутися на службу без кримінальної відповідальності", - наголосив Сухачов.
Механізм діє до 30 серпня 2025 року та охоплює тих військовослужбовців, які залишили частину до 10 травня 2025 року.
Для повернення військовий має:
Можливий також варіант повернення через застосунок "Армія+", отримавши згоду командира і звернувшись до суду для звільнення від відповідальності.
Після повернення:
У разі повторного порушення або відмови повернутись:
У ДБР нагадують, що військовослужбовець, який залишив частину, все ще має шанс виправити ситуацію - але лише до 30 серпня 2025 року.
Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який відкрив шлях для повернення військових, які самовільно залишили службу. Вони можуть добровільно повернутися без перешкод: контракт поновлюється, а також відновлюються виплати, забезпечення та пільги. Навіть наявність відкритих справ не заважає продовженню служби.
У квітні 2025 року Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення після СЗЧ до кінця серпня цього року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.