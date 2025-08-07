Вернуться к службе без наказания: ГБР напомнило военным о дедлайне 30 августа

Срок действия упрощенного механизма добровольного возвращения военных, самовольно оставивших часть, завершается 30 августа 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).
По словам директора ГБР Алексея Сухачева, с момента запуска механизма в конце 2024 года на службу уже вернулись более 29 тысяч военнослужащих.
"Этот механизм был разработан ГБР совместно с Военной службой правопорядка ВСУ, Нацполицией и Офисом Генпрокурора. Он дает шанс тем, кто впервые совершил СЗЧ, вернуться на службу без уголовной ответственности", - подчеркнул Сухачев.
Механизм действует до 30 августа 2025 года и охватывает тех военнослужащих, которые оставили часть до 10 мая 2025 года.
Для возвращения военный должен:
Возможен также вариант возвращения через приложение "Армия+", получив согласие командира и обратившись в суд для освобождения от ответственности.
После возвращения:
В случае повторного нарушения или отказа вернуться:
В ГБР напоминают, что военнослужащий, который оставил часть, все еще имеет шанс исправить ситуацию - но только до 30 августа 2025 года.
Напомним, в конце ноября 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который открыл путь для возвращения военных, самовольно оставивших службу. Они могут добровольно вернуться без препятствий: контракт возобновляется, а также восстанавливаются выплаты, обеспечение и льготы. Даже наличие открытых дел не мешает продолжению службы.
В апреле 2025 года Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения после СЗЧ до конца августа этого года.
