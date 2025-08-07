Вернуться к службе без наказания: ГБР напомнило военным о дедлайне 30 августа

По словам директора ГБР Алексея Сухачева, с момента запуска механизма в конце 2024 года на службу уже вернулись более 29 тысяч военнослужащих.

"Этот механизм был разработан ГБР совместно с Военной службой правопорядка ВСУ, Нацполицией и Офисом Генпрокурора. Он дает шанс тем, кто впервые совершил СЗЧ, вернуться на службу без уголовной ответственности", - подчеркнул Сухачев.

Кто имеет право воспользоваться возможностью

Механизм действует до 30 августа 2025 года и охватывает тех военнослужащих, которые оставили часть до 10 мая 2025 года.

Для возвращения военный должен:

прибыть в свою часть,

или обратиться в территориальные подразделения ГБР, Военной службы правопорядка, Нацполиции,

или обратиться в одну из определенных воинских частей или рот резерва НГУ.

Возможен также вариант возвращения через приложение "Армия+", получив согласие командира и обратившись в суд для освобождения от ответственности.

Что получают те, кто возвращается

После возвращения:

возобновляется денежное, продовольственное, вещевое и прочее обеспечение;

сохраняется статус военнослужащего;

суд может освободить от уголовной ответственности, если СЗЧ совершено впервые.

Если не вернуться

В случае повторного нарушения или отказа вернуться:

открывается уголовное производство,

объявляется розыск,

может грозить до 10 лет заключения.

В ГБР напоминают, что военнослужащий, который оставил часть, все еще имеет шанс исправить ситуацию - но только до 30 августа 2025 года.