Повернути товар із браком: що вам зобов’язані компенсувати - пояснення адвоката

Якщо товар з дефектами - маєте право на компенсацію

Якщо ви виявили недоліки у придбаному товарі (наприклад, взуття почало розклеюватися або фарбує ноги), і це сталося в межах гарантійного строку, ви маєте повне право звернутися до продавця або виробника з однією з таких вимог:

пропорційно зменшити ціну;

безоплатно усунути недоліки у розумний строк;

відшкодувати витрати на усунення недоліків (якщо усували самостійно).

У випадку істотного дефекту або фальсифікації товару (наприклад, підробка відомого бренду), ви можете:

розірвати договір і отримати назад усі гроші;

обміняти товар на аналогічний або такий самий.

Це передбачає стаття 8 Закону України "Про захист прав споживачів". Адвокат наголошує, щоб скористатися цими правами, обов’язково збережіть чек або інший розрахунковий документ.

Продавець не може "перевести стрілки" на виробника

Іноді магазини відмовляються приймати претензії, мовляв, звертайтеся напряму до виробника. Це незаконно, наголошує Буліменко

Закон дозволяє звертатися або до продавця, або до виробника - на ваш вибір. І саме той, до кого ви звернулися, зобов’язаний вирішити питання.

Якщо товар не підійшов - є 14 днів на обмін

Не сподобався фасон або виявилось, що взуття тисне? Якщо товар належної якості, але не підходить вам за розміром, кольором чи іншими характеристиками, ви маєте право обміняти його протягом 14 днів, не рахуючи дня покупки.

Це можливо за таких умов:

збережено товарний вигляд;

є розрахунковий документ (чек тощо);

обмінюваний товар не входить до переліку виключень (наприклад, парфуми, білизна, ліки тощо).

Перелік товарів, які не підлягають поверненню, затверджено постановою Кабміну №172 від 1994 року.

Немає аналогічного товару - обираєте, що робити далі

Якщо на момент обміну потрібного розміру або моделі немає:

ви можете обрати інший товар з асортименту (з доплатою або поверненням різниці);

отримати назад гроші;

або дочекатися надходження потрібного товару й обміняти при першій нагоді.

Якщо вам незаконно відмовляють в обміні або поверненні, радить адвокат, подавайте скаргу до Держпродспоживслужби або звертайтеся до суду. Закон на вашому боці, головне - діяти послідовно і документувати всі звернення.