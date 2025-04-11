Передумали після покупки? Як повернути товар, придбаний у кредит чи розстрочку
Придбання товару в кредит або з розстрочкою - це зручний спосіб оплати, який дозволяє не витрачати велику суму одразу. Однак інколи після покупки товар не виправдовує очікувань.
РБК-Україна розпитало юриста Євгена Буліменка про те, як повернути товар, куплений у кредит або з оплатою частинами.
- Як повернути товар у магазин
- Що робити, якщо товар куплений у кредит чи з оплатою частинами
- Що робити у разі відмови у повернення товару
Як повернути товар у магазин
За законами України, ви маєте право повернути товар, придбаний у кредит або через розстрочку, якщо він не підходить за габаритами, кольором, розміром або іншими характеристиками. Але є кілька важливих нюансів, які варто знати, щоб повернути товар без проблем.
Згідно з цивільним законодавством України, товар, куплений у кредит, можна повернути або обміняти протягом 14 днів з моменту покупки. Однак товар повинен бути в належному вигляді, збереженими пломбами, ярликами, а також треба мати чек або електронний розрахунковий документ.
Які товари не підлягають поверненню:
- продовольчі товари;
- ліки;
- засоби гігієни;
- товари, нарізані чи розкроєні за розміром, визначеним споживачем тощо.
Цей момент треба враховувати перед тим, як звертатися до продавця з вимогою повернення.
Що робити, якщо товар куплений у кредит чи з оплатою частинами
"Для обміну або повернення товару, придбаного в кредит або з розстроченням платежу, покупець повинен спочатку звернутися до кредитодавця з письмовою заявою про відмову від договору споживчого кредитування, а вже потім до продавця товару із письмовою заявою про обмін або повернення товару", - пояснює юрист.
Що робити у разі відмови у поверненні товару
У випадку відмови продавця від повернення товару, покупець може звернутись до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів або зателефонувати на гарячу лінію: (050) 230 04 28 або (044) 364 77 80. Закон на стороні споживача, і такі порушення можна оскаржити.
Важливо зберігати всі документи, що підтверджують покупку, а товар має бути без пошкоджень.
Читайте також про те, як повернути товар у магазин, якщо втратили товарний чек про покупку.
Раніше ми писали про те, як повернути гроші за неякісний товар і що робити, коли вам у цьому відмовляють і порушують ваші права споживача.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.