Вернуть товар с браком: что вам обязаны компенсировать - объяснение адвоката

Возврат товара - не прихоть, а право покупателя. Даже если бирка уже снята, продавец обязан принять товар обратно или вернуть деньги, если он некачественный или не соответствует описанию.
РБК-Украина узнало о правах покупателей и юридических нюансах у адвоката, магистра права Евгения Булименко.
Если вы обнаружили недостатки в приобретенном товаре (например, обувь начала расклеиваться или красит ноги), и это произошло в пределах гарантийного срока, вы имеете полное право обратиться к продавцу или производителю с одним из следующих требований:
В случае существенного дефекта или фальсификации товара (например, подделка известного бренда), вы можете:
Это предусматривает статья 8 Закона Украины "О защите прав потребителей". Адвокат отмечает, чтобы воспользоваться этими правами, обязательно сохраните чек или другой расчетный документ.
Иногда магазины отказываются принимать претензии, мол, обращайтесь напрямую к производителю. Это незаконно, отмечает Булименко
Закон позволяет обращаться или к продавцу, или к производителю - на ваш выбор. И именно тот, к кому вы обратились, обязан решить вопрос.
Не понравился фасон или оказалось, что обувь давит? Если товар надлежащего качества, но не подходит вам по размеру, цвету или другим характеристикам, вы имеете право обменять его в течение 14 дней, не считая дня покупки.
Это возможно при следующих условиях:
Перечень товаров, которые не подлежат возврату, утверждён постановлением Кабмина №172 от 1994 года.
Если на момент обмена нужного размера или модели нет:
Если вам незаконно отказывают в обмене или возврате, советует адвокат, подавайте жалобу в Госпродпотребслужбу или обращайтесь в суд. Закон на вашей стороне, главное - действовать последовательно и документировать все обращения.
Ранее РБК-Украина писало, как вернуть товар, купленный в кредит или в рассрочку. Покупатель имеет такое же право на возврат, как и при обычной покупке, но сначала нужно отказаться от кредитного договора. В случае отказа продавца - можно обращаться в контролирующие органы.
Также мы рассказывали, как покупатель может вернуть товар в магазин без чека. По закону это возможно, но придется доказывать факт покупки с помощью дополнительных доказательств - банковских транзакций, видео с камер, свидетельств и тому подобное. Также объясняется, какие товары не подлежат возврату и как действовать, если магазин отказывается принимать товар.
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