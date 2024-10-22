Повернуть після виплати контрибуцій: G7 має намір заморозити російські активи і після війни

Як стало відомо Nikkei з численних джерел G7, включаючи високопосадовців Європейського Союзу, лідери G7 випустять заяву з цього питання вже цього місяця.

"Ми... підтверджуємо, що суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишаться замороженими доти, доки Росія не припинить свою агресію і не заплатить за шкоду, завдану Україні", - йдеться в проекті заяви лідерів, підготовленому головою цього року Італією.

У проекті йдеться про те, що блок гарантує Києву кредит у розмірі 50 мільярдів доларів.

Нагадаємо, за оцінкою Світового банку, на кінець 2023 року сукупні економічні, соціальні та інші грошові втрати України від війни становлять 499 млрд доларів.

Країни Заходу заморозили активи Центрального банку Росії на суму близько 300 млрд доларів. Отриманий від них прибуток уже спрямовують на допомогу Україні.

Зокрема, Euroclear здійснила перший платіж у розмірі 1,55 млрд євро до фонду допомоги Україні. Клірингова палата утримує 173 млрд євро, пов'язаних із санкціонованими російськими активами, включаючи заморожені активи її центрального банку.

Крім того, в ЄС схвалили кредит Україні на 35 млрд євро за заставу прибутку від російських активів. Крім того, Великобританія виділить близько 3 млрд доларів, а США - близько 20 млрд доларів.