Вернут после выплаты контрибуций: G7 намерена заморозить российские активы и после войны

Как стало известно Nikkei из многочисленных источников G7, включая высокопоставленных чиновников Европейского Союза, лидеры G7 выпустят заявление по этому вопросу уже в этом месяце.

"Мы... подтверждаем, что суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, нанесенный Украине", - говорится в проекте заявления лидеров, подготовленном председателем этого года Италией.

В проекте говорится, что блок гарантирует Киеву кредит в размере 50 миллиардов долларов.

Напомним, по оценке Всемирного банка, на конец 2023 года совокупные экономические, социальные и другие денежные потери Украины от войны составляют 499 млрд долларов.

Страны Запада заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 млрд долларов. Полученную от них прибыль уже направляют на помощь Украине.

В частности, Euroclear осуществила первый платеж в размере 1,55 млрд евро в фонд помощи Украине. Клиринговая палата удерживает 173 млрд евро, связанных с санкционированными российскими активами, включая замороженные активы ее центрального банка.

Крое того, в ЕС одобрили кредит Украине на 35 млрд евро по залог прибыли от российских активов. Кроме того, Великобритания выделит около 3 млрд долларов, а США - около 20 млрд долларов.