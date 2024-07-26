ЄС виділив Україні перший транш у 1,5 млрд євро із заморожених активів РФ

Сьогодні ЄС виділяє перший платіж на підтримку України в розмірі 1,5 мільярда євро, отриманий від заморожених російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Єврокомісії.

Заморожування активів російського Центробанку стало результатом санкцій ЄС проти Росії у відповідь на її агресивну війну проти України. Доходи, отримані операторами ЄС, не належать Росії і зберігаються в центральних депозитаріях. Тепер ЄС почав направляти ці кошти в Україну.

Доходи, отримані операторами ЄС і центральними депозитаріями цінних паперів (ЦДЦП) від заморожених російських суверенних активів, було передано Euroclear Єврокомісією як перший транш 23 липня. Тепер ці кошти будуть спрямовані через Європейський фонд миру і Фонд для України для зміцнення військового потенціалу України та сприяння відновленню країни.

Передісторія

У відповідь на вторгнення Росії в Україну Європейський союз і його держави-члени ухвалили кілька пакетів санкцій проти Росії. У рамках цих санкцій було заморожено активи Центрального банку Росії, що знаходяться в країнах ЄС.

Заборона на операції, пов'язані з активами та резервами Центрального банку Росії та пов'язаних з ним організацій, призвела до надзвичайного накопичення грошових коштів і депозитів від погашення фінансових інструментів на балансах центральних депозитаріїв, що генерує значний дохід.

Раніше міністр оборони України Рустем Умеров говорив, що Україна отримає перший транш із доходів від заморожених активів Росії у розмірі 1,4-1,5 млрд євро на початку серпня 2024 року.

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