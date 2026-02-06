Повернуть 100% вартості або лише третину: УЗ запроваджує нові правила здачі квитків

"Укрзалізниця" пропонує змінити правила повернення залізничних квитків - чим раніше пасажир здає квиток, тим більшу частину вартості зможе повернути. Нововведення стосуватиметься всіх типів вагонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви заступника міністра розвитку громад та територій України Олексія Балести та голови правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського під час пресконференції.

УЗ разом із Мінрозвитку пропонують запровадити прогресивну шкалу повернення коштів, яка залежатиме від того, за скільки днів до поїздки пасажир відмовляється від квитка.

Відповідний проєкт змін до правил та тарифів пасажирських перевезень винесли на 30-денне громадське обговорення, яке триватиме в онлайн-форматі.

Чому пропонують змінити правила

У компанії пояснюють, що зараз майже 70% повернень квитків відбуваються менш ніж за чотири дні до відправлення поїзда. Через це значна частина місць не встигає повторно потрапити в продаж.

У результаті виникає парадоксальна ситуація: квитки на популярні рейси швидко зникають з продажу, а самі поїзди нерідко вирушають напівпорожніми.

Крім того, за даними перевізника, 13% квитків повертають у день відправлення, що фактично унеможливлює їх повторний продаж.

Як працюватимуть нові правила повернення

Згідно з проєктом, сума повернення напряму залежатиме від часу здачі квитка. Чим раніше пасажир відмовляється від поїздки - тим більшу частину коштів він отримає назад.

Пропонується така шкала повернення:

за 15-20 діб до відправлення - повернення 100% вартості;

за 10-14 діб - 90%;

за 5-9 діб - 75%;

за 1-4 доби - 50%;

менше ніж за 24 години - у середньому 30%.

Важливо, що ці правила поширюватимуться на всі типи вагонів, а не лише на преміумсегмент.

Кого зміни можуть не стосуватися

У Міністерстві розвитку громад та територій зазначають, що передбачаються винятки. Зокрема, нові умови повернення можуть не застосовуватися:

до військовослужбовців;

до осіб з інвалідністю;

до поздів, що курсують у прифронтові регіони.

Механізм реалізації таких винятків має напрацювати "Укрзалізниця".

Що кажуть у Мінрозвитку та УЗ

Заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Балеста пояснив, що мета змін - зробити систему справедливішою.

"Змінюємо правила повернення квитків, щоб пасажирам було вигідніше здавати їх завчасно і щоб ці місця могли придбати інші. Водночас "Укрзалізниця" робитиме винятки - для військових, пасажирів з інвалідністю та поїздів до прифронтових регіонів", - зазначив він.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський наголосив, що нові правила мають прибрати зловживання.

"Сьогодні можливі ситуації, коли пасажир купує два квитки у СВ, а в останній день здає один і повертає майже повну його вартість. У результаті він їде сам у купе, а компанія втрачає дохід", - пояснив він.

Також, за його словами, квитки нерідко купували "про запас", утримуючи місця до останнього моменту, що позбавляло шансів інших пасажирів.

Водночас у компанії підкреслюють: якщо поїздку скасовано з вини "Укрзалізниці", пасажир і надалі зможе повернути квиток онлайн та отримати повну вартість.

Навіщо це потрібно

Запропоновані зміни відповідають європейській практиці, яка діє у Німеччині, Франції, Великій Британії, Іспанії та інших країнах.

В "Укрзалізниці" очікують, що нові правила допоможуть:

зробити квитки доступнішими для тих, хто реально планує поїздку;

зменшити дефіцит місць у пікові дати;

скоротити втрати від невикористаних квитків.

Додаткові доходи планують спрямувати на ремонт рухомого складу, розвиток сервісів для пасажирів і соціальні програми.