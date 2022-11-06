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Повернули до реальності. Подоляк висловився про наслідки війни в Україні для Росії

Фото: Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Повномасштабне вторгнення Росії на територію України призвело до низки негативних наслідків у ворога. ЗСУ повернули країну-окупанта до реальності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Зобов'язання дотримуватися норм міжнародного права... Понад 70 тисяч вбитих і 100 тисяч поранених, тотальний призов, закриті кордони, різке падіння рівня життя, воєнний стан, повна репутаційна втрата. Україна повертає Росію до реальності, де злочинцям дійсно боляче", - написав Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Подоляк також висловився щодо визнання Тегераном поставок Росії бойових дронів. Закликав наносити удари по заводах в Ірані, які виробляють зброю.

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