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Вернули к реальности. Подоляк высказался о последствиях войны в Украине для России

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Полномасштабное вторжение России на территорию Украины привело к ряду негативных последствий у врага. ВСУ вернули страну-оккупанта к реальности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Обязательство соблюдать нормы международного права... Более 70 тысяч убитых и 100 тысяч раненых, тотальный призыв, закрытые границы, резкое падение уровня жизни, военное положение, полная репутационная потеря. Украина возвращает Россию к реальности, где преступникам действительно больно", - написал Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Подоляк также высказался по поводу признания Тегераном поставок России боевых дронов. Призвал наносить удары по заводам в Иране, производящим оружие.

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