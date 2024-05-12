Повернення військовозобов'язаних Україні може вдарити по економіці Польщі, - Forbes

Допомога Варшави Києву у питанні повернення військовозобов'язаних українців може негативно вплинути на польську економіку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.
Як пояснює видання, відповідний крок негативно вплине на польську економіку, оскільки тисячі громадян України будуть змушені покинути свої робочі місця. Також зростають побоювання й через те, що частина військовозобов'язаних намагатиметься втекти з Польщі.
Зазначається, що з понад мільйона українців, які приїхали до Польщі з початку повномасштабної війни, близько 371 тисяча - чоловіки призовного віку, які можуть підлягати мобілізації.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава може допомогти Україні з питанням повернення військовозобов'язаних. Коментуючи механізми, які можуть застосувати для цього, він заявив, що "все можливо".
Зокрема наразі невідомо, чи продовжить Польща тимчасовий захист біженцям, який закінчується вже 30 червня.
В кінці квітня Кабінет міністрів прийняв рішення про заборону видачі військовозобов'язаним чоловікам закордонних паспортів за межами країни. Пізніше Косіняк-Камиш наголошував, що громадяни мають зобов'язання перед Україною, у зв'язку з чим Варшава допускає допомогу Києву у їх поверненні.
Зокрема відповідний крок підтримав й міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас. Він зауважив, що Вільнюс може обмежити соціальні виплати чи дозволи на роботу військовозобов'язаним українцям.
За словами голова Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби, повернення військовозобов'язаних є питанням справедливості у їх відносинах з Україною та чоловіками, які залишились в країні.
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