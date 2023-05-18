Повернення "вільної Білорусі" - це стратегічний пріоритет для Ради Європи, - Дуда

Під час загальних дебатів саміту Ради Європи Дуда нагадав про роль організації у підтримці громадянського суспільства та демократичних сил у Білорусі. Зокрема, про боротьбу за визволення всіх політичних ув'язнених, зокрема журналіста Анджея Почобута та лауреата Нобелівської премії миру Алеся Біляцького.

"Ми маємо посилити тиск на режим Лукашенка. Приєднання вільної Білорусі до нашої європейської родини має залишатися одним із стратегічних пріоритетів Ради Європи", - зазначив президент Польщі.

Він додав, що Рада Європи має працювати над тим, щоб прискорити прогрес на шляху країн Західних Балкан, України, Грузії та Молдови до Європейського Союзу.