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Возвращение "свободной Беларуси" - это стратегический приоритет для Совета Европы, - Дуда

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Максим Шушко

Польский лидер считает возвращение "свободной Беларуси" в европейскую семью стратегической задачей для Совета Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Польши Анджея Дуды в Совете Европы.

Во время всеобщих дебатов саммита Совета Европы Дуда напомнил о роли организации в поддержке гражданского общества и демократических сил в Беларуси. В частности, о борьбе за освобождение всех политических заключенных, в частности журналиста Анджея Почобута и лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого.

"Мы должны усилить давление на режим Лукашенко. Присоединение свободной Беларуси к нашей европейской семье должно оставаться одним из стратегических приоритетов Совета Европы", - отметил президент Польши.

Он добавил, что Совет Европы должен работать над тем, чтобы ускорить прогресс на пути стран Западных Балкан, Украины, Грузии и Молдовы в Европейский Союз.

Также, во время саммита Совета Европы объявили о создании международного реестра ущерба, нанесенного Украине российской агрессией.

Латвия во время председательства в Совете Европы призвала страны-члены в течение следующих шести месяцев поддерживать План действий по устойчивости и восстановлению Украины.

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БеларусьСовет ЕвропыАнджей Дуда