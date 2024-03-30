Повернення УПЛ 30 березня-1 квітня: повний розклад матчів двадцять другого туру

Відкриватимуть тур у столиці, де місцева "Оболонь" на домашній арені прийме донецький "Шахтар". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 13:00.

Натомість о 15:30 житомирське "Полісся" зустрінеться з "Чорноморцем" із Одеси. Криворізький "Кривбас", який ділить лідерство в чемпіонаті з "гірниками", протистоятиме "Вересу" з Рівного на виїзді (18:00). У неділю першими зіграють закарпатський "Минай" і "Олександрія", матч яких розпочнеться о 13:00.

Відразу два поєдинки заплановані на 15:30 неділі – луганська "Зоря" прийме "Металіст 1925" з Харкова, а полтавська "Ворскла" зустрінеться з київським "Динамо". О 18-й годині "Колос" із Ковалівки протистоятиме "Дніпру-1". Закриють тур у понеділок у Львові, де "Рух" прийме черкаський ЛНЗ (18:00).

Поєдинки показуватиме новостворений канал UPL.TV. Він доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV". Телеканал показуватиме оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 22-го туру Прем'єр-ліги: