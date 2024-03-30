Повернення УПЛ 30 березня-1 квітня: повний розклад матчів двадцять другого туру
Українська Прем'єр-ліга відновить змагання після міжнародної паузи трьома суботніми поєдинками весняної частини сезону 2023/24. Програма туру розтягнеться на три дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Відкриватимуть тур у столиці, де місцева "Оболонь" на домашній арені прийме донецький "Шахтар". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 13:00.
Натомість о 15:30 житомирське "Полісся" зустрінеться з "Чорноморцем" із Одеси. Криворізький "Кривбас", який ділить лідерство в чемпіонаті з "гірниками", протистоятиме "Вересу" з Рівного на виїзді (18:00). У неділю першими зіграють закарпатський "Минай" і "Олександрія", матч яких розпочнеться о 13:00.
Відразу два поєдинки заплановані на 15:30 неділі – луганська "Зоря" прийме "Металіст 1925" з Харкова, а полтавська "Ворскла" зустрінеться з київським "Динамо". О 18-й годині "Колос" із Ковалівки протистоятиме "Дніпру-1". Закриють тур у понеділок у Львові, де "Рух" прийме черкаський ЛНЗ (18:00).
Поєдинки показуватиме новостворений канал UPL.TV. Він доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV". Телеканал показуватиме оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.
Перелік матчів 22-го туру Прем'єр-ліги:
- "Оболонь"– "Шахтар", 30 березня, 13:00
- "Полісся" – "Чорноморець", 30 березня, 15:30
- "Верес" – "Кривбас", 30 березня, 18:00
- "Минай" – "Олександрія", 31 березня, 13:00
- "Зоря" – "Металіст 1925", 31 березня, 15:30
- "Ворскла" – "Динамо", 31 березня, 15:30
- "Колос" – "Дніпро-1", 31 березня, 18:00
- "Рух" – ЛНЗ, 1 квітня, 18:00
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