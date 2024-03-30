Возвращение УПЛ 30 марта-1 апреля: полное расписание матчей двадцать второго тура

Украинская Премьер-лига возобновит соревнования после международной паузы тремя субботними поединками весенней части сезона 2023/24. Программа тура растянется на три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Открывать тур будут в столице, где местная "Оболонь" на домашней арене примет донецкий "Шахтер". Стартовый свисток встречи прозвучит в 13:00.

В свою очередь в 15:30 житомирское "Полесье" встретится с "Черноморцем" из Одессы. Криворожский "Кривбасс", делящий лидерство в чемпионате с "горняками", будет противостоять "Вересу" из Ровно на выезде (18:00). В воскресенье первыми сыграют закарпатский "Минай" и "Александрия", матч которых начнется в 13:00.

Сразу два поединка запланированы на 15:30 воскресенья – луганская "Заря" примет "Металлист 1925" из Харькова, а полтавская "Ворскла" встретится с киевским "Динамо". В 18 часов "Колос" из Ковалевки будет противостоять "Днепру-1". Закроют тур в понедельник во Львове, где "Рух" примет черкасский ЛНЗ (18:00).

Поединки будет показывать новый канал UPL.TV. Он доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV". Телеканал будет показывать оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 22-го тура Премьер-лиги: