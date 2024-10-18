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Повернення УПЛ 18-21 жовтня: повний розклад матчів десятого туру

Київська область, П'ятниця 18 жовтня 2024 10:15
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Повернення УПЛ 18-21 жовтня: повний розклад матчів десятого туру Фото: Владислав Ванат (у центрі) протистоятиме обороні "пивоварів" у дербі (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Осіння частину сезону 2024/25 української Прем'єр-ліги продовжиться поєдинками чергового туру, починаючи з одного в п'ятницю. Його програма розтягнеться аж на чотири дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Відкриватимуть тур на Київщині. "Колос" із Ковалівки прийме донецький "Шахтар". Старт зустрічі запланований на 18:00.

У суботу відбудуться три матчі. Полтавська "Ворскла" гостюватиме в "Олександрії" (13:00). Натомість "Динамо" в дербі Києва о 15:30 зустрінеться з "Оболонню" на виїзді. Натомість о 18-й годині "Полісся" з Житомира зустрінеться зі столичним "Лівим Берегом".

Три поєдинки призначили на неділю. Черкаський ЛНЗ о 13:00 розпочне матч проти "Інгульця" з Петрова. Натомість о 15:30 одеський "Чорноморець" прийме "Верес" із Рівного, а трохи пізніше "Зоря" з Луганська поміряється силами з криворізьким "Кривбасом" (18:00). Закриватиме тур у понеділок дербі Львова – "Рух" о 18-й годині прийме "Карпати".

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 10-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Колос"– "Шахтар", 18 жовтня, 18:00
  • "Олександрія" – "Ворскла", 19 жовтня, 13:00
  • "Оболонь" – "Динамо", 19 жовтня, 15:30
  • "Полісся" – "Лівий Берег", 19 жовтня, 18:00
  • ЛНЗ – "Інгулець", 20 жовтня, 13:00
  • "Чорноморець" – "Верес", 20 жовтня, 15:30
  • "Зоря" – "Кривбас", 20 жовтня, 18:00
  • "Рух" – "Карпати", 21 жовтня, 18:00

Повернення УПЛ 18-21 жовтня: повний розклад матчів десятого туру

До слова, українець Дігтярь потрапив у рейтинг найперспективніших футболістів світу.

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