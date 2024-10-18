Возвращение УПЛ 18-21 октября: полное расписание матчей десятого тура

Осенняя часть сезона 2024/25 украинской Премьер-лиги продолжится поединками очередного тура, начиная с одного в пятницу. Его программа растянется на четыре дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Открывать тур будут в Киевской области. "Колос" из Ковалевки примет донецкий "Шахтер". Старт встречи намечен на 18:00.

В субботу состоятся три матча. Полтавская "Ворскла" будет гостить у "Александрии" (13:00). "Динамо" в 15:30 в дерби Киева встретится с "Оболонью" на выезде. В свою очередь в 18 часов "Полесье" из Житомира встретится со столичным "Левым Берегом".

Три поединка назначили на воскресенье. Черкасский ЛНЗ в 13:00 начнет матч против "Ингульца" из Петрового. В 15:30 одесский "Черноморец" примет "Верес" из Ровно, а немного позже "Заря" из Луганска померяется силами с криворожским "Кривбассом" (18:00). Закрывать тур в понедельник будет дерби Львова – "Рух" в 18 часов примет "Карпаты".

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ – Киевстар ТВ, Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 10-го тура Премьер-лиги: