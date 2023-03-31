Повернення УПЛ 1-2 квітня: повний розклад матчів дев'ятнадцятого туру

О полудні 1 квітня "Минай" на Закарпатті прийме петровський "Інгулець". На годину пізніше в сусідньому Ужгороді "Металіст" із Харкова зустрінеться з ковалівським "Колосом".

Продовжиться тур у Рівному. Там о 14:00 прозвучить стартовий свисток поєдинку між місцевим "Вересом" і криворізьким "Кривбасом". Натомість о 15-й розпочнеться протистояння "Олександрії" та "Ворскли" з Полтави.

У неділю першими розпочнуть "Львів" і київське "Динамо" (13:00). Колись принципова зустріч Харкова та Дніпра запланована в Ковалівці на 14:00 – "Металіст 1925" прийме "Дніпро-1". Лідер першості "Шахтар" о 15:00 зустрінеться з одеським "Чорноморцем". У паралельному матчі луганська "Зоря" проекзаменує "Рух" зі Львова.

У лідерах чемпіонату наразі йде "Шахтар" (42 очки, 17 матчів). За "гірниками" намагатимуться встигати "Дніпро-1" (39/17), "Зоря" (37/18). "Динамо" ж трохи відстало (33/18). Усі поєдинки, крім домашніх матчів "Металіста" та "Зорі", наживо покаже офіційний транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своїх телеканалах і ОТТ-платформі.

Перелік матчів 19-го туру Прем'єр-ліги: