Лідер "Динамо" дискваліфікований на три матчі: що трапилося

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

30-річний хавбек поплатився за неспортивну поведінку в матчі 17-го туру Прем'єр-ліги проти "Дніпра-1". Тоді він став автором єдиного забитого м'яча та був замінений на 88-й хвилині, а після фінального свистка отримав червону картку за мотивами розмови з арбітром.

"Серед іншого, КДК на своєму засіданні вирішив: за вилучення після матчу 17-го туру чемпіонату УПЛ СК "Дніпро-1" (Дніпро) – ФК "Динамо" (Київ), який відбувся 12 березня, – відсторонити футболіста ФК "Динамо" (Київ) Віталія Буяльського від участі у змаганнях на три матчі за нецензурні й образливі вислови", – йдеться в повідомленні.

Буяльський вже не зіграв проти луганської "Зорі" в наступному турі. Тож тепер зірка "біло-синіх" переглядатиме з трибун поєдинки проти "Львова" та "Миная". Повернутися на поле українець може в 21-му турі першості, коли "Динамо" гостюватиме в "Руха" у Львові.

У нинішньому сезоні Віталій Буяльський провів 17 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив 11 м'ячів і віддав 1 асист. Хавбек наразі найкращий бомбардир "Динамо" в чемпіонаті та веде з форвардом "Дніпра-1" Артемом Довбиком боротьбу за звання найкращого голеадора УПЛ. Він оформив на гол більше.