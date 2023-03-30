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Лідер "Динамо" дискваліфікований на три матчі: що трапилося

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Київ, Четвер 30 березня 2023 18:22
Лідер "Динамо" дискваліфікований на три матчі: що трапилося Фото: Саме те вилучення Віталія Буяльського (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу суворо покарав півзахисника київського "Динамо" Віталія Буяльського. Він змушений пропустити три поєдинки чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

30-річний хавбек поплатився за неспортивну поведінку в матчі 17-го туру Прем'єр-ліги проти "Дніпра-1". Тоді він став автором єдиного забитого м'яча та був замінений на 88-й хвилині, а після фінального свистка отримав червону картку за мотивами розмови з арбітром.

"Серед іншого, КДК на своєму засіданні вирішив: за вилучення після матчу 17-го туру чемпіонату УПЛ СК "Дніпро-1" (Дніпро) – ФК "Динамо" (Київ), який відбувся 12 березня, – відсторонити футболіста ФК "Динамо" (Київ) Віталія Буяльського від участі у змаганнях на три матчі за нецензурні й образливі вислови", – йдеться в повідомленні.

Буяльський вже не зіграв проти луганської "Зорі" в наступному турі. Тож тепер зірка "біло-синіх" переглядатиме з трибун поєдинки проти "Львова" та "Миная". Повернутися на поле українець може в 21-му турі першості, коли "Динамо" гостюватиме в "Руха" у Львові.

У нинішньому сезоні Віталій Буяльський провів 17 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив 11 м'ячів і віддав 1 асист. Хавбек наразі найкращий бомбардир "Динамо" в чемпіонаті та веде з форвардом "Дніпра-1" Артемом Довбиком боротьбу за звання найкращого голеадора УПЛ. Він оформив на гол більше.

До слова, раніше Україна програла збірній Англії стартовий матч кваліфікації до Євро-2024.

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