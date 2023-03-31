Возвращение УПЛ 1-2 апреля: полное расписание матчей девятнадцатого тура

В полдень 1 апреля "Минай" на Закарпатье примет петровский "Ингулец". Часом позже в соседнем Ужгороде "Металлист" из Харькова встретится с ковалевским "Колосом".

Продолжится тур в Ровно. Там в 14:00 прозвучит стартовый свисток поединка между местным "Вересом" и криворожским "Кривбассом". В 15 часов начнется противостояние "Александрии" и "Ворсклы" из Полтавы.

В воскресенье первыми начнут "Львов" и киевское "Динамо" (13:00). Некогда принципиальная встреча Харькова и Днепра запланирована в Ковалевке на 14:00 – "Металлист 1925" примет "Днепр-1". Лидер первенства "Шахтер" в 15:00 встретится с одесским "Черноморцем". В параллельном матче луганская "Заря" проэкзаменует "Рух" из Львова.

В лидерах чемпионата в данный момент идет "Шахтер" (42 очка, 17 матчей). За "горняками" постараются успевать "Днепр-1" (39/17), "Заря" (37/18). "Динамо" немного отстало (33/18). Все поединки, кроме домашних матчей "Металлиста" и "Зари", покажет в прямом эфире официальный транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своих телеканалах и ОТТ-платформе.

Список матчей 19-го тура Премьер-лиги: