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Возвращение УПЛ 1-2 апреля: полное расписание матчей девятнадцатого тура

Фото: "Черноморец" весной еще не проигрывал (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Четырьмя субботними матчами возобновится после международной паузы чемпионат Украины среди команд Премьер-лиги. Программа 19-го тура продлится всего два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

В полдень 1 апреля "Минай" на Закарпатье примет петровский "Ингулец". Часом позже в соседнем Ужгороде "Металлист" из Харькова встретится с ковалевским "Колосом".

Продолжится тур в Ровно. Там в 14:00 прозвучит стартовый свисток поединка между местным "Вересом" и криворожским "Кривбассом". В 15 часов начнется противостояние "Александрии" и "Ворсклы" из Полтавы.

В воскресенье первыми начнут "Львов" и киевское "Динамо" (13:00). Некогда принципиальная встреча Харькова и Днепра запланирована в Ковалевке на 14:00 – "Металлист 1925" примет "Днепр-1". Лидер первенства "Шахтер" в 15:00 встретится с одесским "Черноморцем". В параллельном матче луганская "Заря" проэкзаменует "Рух" из Львова.

В лидерах чемпионата в данный момент идет "Шахтер" (42 очка, 17 матчей). За "горняками" постараются успевать "Днепр-1" (39/17), "Заря" (37/18). "Динамо" немного отстало (33/18). Все поединки, кроме домашних матчей "Металлиста" и "Зари", покажет в прямом эфире официальный транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своих телеканалах и ОТТ-платформе.

Список матчей 19-го тура Премьер-лиги:

  • "Минай" – "Ингулец", 1 апреля, 12:00
  • "Металлист" – "Колос", 1 апреля, 13:00
  • "Верес" – "Кривбасс", 1 апреля, 14:00
  • "Александрия" – "Ворскла", 1 апреля, 15:00
  • "Львов" – "Динамо", 2 апреля, 13:00
  • "Металлист 1925" – "Днепр-1", 2 апреля, 14:00
  • "Черноморец" – "Шахтер", 2 апреля, 15:00
  • "Заря" – "Рух", 2 апреля, 15:00

К слову, накануне лидер "Динамо" Буяльский получил дисквалификацию на три матча УПЛ.

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