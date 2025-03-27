Повернення Росії в SWIFT: навіщо це Путіну та чи реально зняти санкції

США можуть частково відновити доступу російських банків до SWIFT у відповідь на пропозицію Кремля. Раніше частину банків РФ відключили від системи через вторгнення в Україну. Такі перемовини є частиною великого переговорного треку.

Про те, навіщо потрібен SWIFT та як можливе відновлення роботи системи вплине на економіку Росії, – читайте в огляді журналіста РБК-Україна Аліка Сахна.

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Навіщо Росії потрібен SWIFT

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – це система передачі повідомлень (інформації про платежі) для здійснення міжнародних грошових переказів між банками. Вона дозволяє фінансовим установам з понад 200 країн світу швидко та безпечно обмінюватися інформацією про фінансові операції.

Частину російських банків відключили від SWIFT ще з 1 березня 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Тоді це рішення прийняли США, Велика Британія, ЄС та Канада. У лютому 2025 року ЄС прийняв 16-й пакет санкцій проти Росії, в результаті чого з 17 березня ще 11 російських банків та дві небанківські кредитні організації були виключені із міжнародної системи обміну банківською інформацією.

"SWIFT сьогодні – це не просто система для обміну міжбанківськими повідомленнями, а ключова основа електронних платежів, без неї неможливо забезпечити нормальне функціонування зовнішньоекономічної діяльності", – розповідає РБК-Україна економіст Олег Пендзин.

Пендзин додає, що Російська Федерація особливо відчуває проблеми через обмеження доступу до SWIFT, оскільки це суттєво ускладнює торгівлю основними товарами, включаючи аграрну продукцію та аміак. За допомогою SWIFT банки можуть здійснювати транзакції в будь-якій валюті, що використовуються в міжнародних фінансових операціях. Це можуть бути євро, британський фунт, японська єна, швейцарський франк та навіть гривня. Загалом система охоплює понад 130 валют.

"Деякі країни намагаються створювати альтернативні системи розрахунків. Наприклад, Росія проводить з Індією та Китаєм розрахунки у національних валютах – рупіях та юанях. Однак такі розрахунки мають серйозні обмеження", – каже економіст.

Олег Пендзин підкреслює, що відключення від SWIFT – лише один з елементів санкційного тиску. Його вплив важко виміряти ізольовано, оскільки він діє разом з іншими обмеженнями. Однак для Росії це означає втрату десятків мільярдів доларів потенційного експорту, особливо в аграрному секторі та хімічній промисловості. Саме для покращення аграрного експорту Москва прагне повернути SWIFT для її банків. Росіяни хочуть підключити до цієї системи "Россельхозбанк" та інші фінансові установи, які обслуговують торгівлю агропродукцією та добривами.

Перспективи повернення Росії до системи SWIFT

Зараз спостерігаються ознаки можливих домовленостей між США та Росією щодо часткового відновлення доступу російських банків до міжнародної системи платіжних повідомлень SWIFT. Ці перемовини відбуваються на тлі прагматичного підходу адміністрації Дональда Трампа, яка розглядає це як частину потенційних угод, каже директор з інвестицій Capital Times Артем Щербина.

"Однак слід розуміти, що будь-які зміни в санкційному режимі будуть суто поетапними та обумовленими конкретними поступками з боку Росії", – сказав експерт, додавши, що ключовим фактором у цьому процесі може стати виконання Росією угод щодо забезпечення безпеки судноплавства та відмови від застосування сили у Чорному морі.

Артем Щербина звернув увагу на технічну можливість повернення російських банків до системи SWIFT, адже це рішення більше залежить від волі Європейського Союзу, адже роботу цієї системи забезпечують сервери та обладнання, які розташовані на території ЄС.

"Технічні аспекти питання також накладають суттєві обмеження. Навіть у разі часткового відновлення доступу, європейські країни продовжують дотримуватися скептичної позиції. Європейський Союз не демонструє намірів змінювати свою позицію щодо будь-яких обмежень проти Росії", – зауважує директор з інвестицій.

27 березня видання Euriactive з посиланням на свої джерела в дипломатичних колах ЄС повідомило, що оскільки система SWIFT обслуговується в Бельгії, її функціонування здійснюється в рамках законодавства, зокрема, санкційних норм ЄС. У виданні наводяться слова представника Німецького інституту з міжнародних питань та безпеки Яніса Клюге, який заявив, що російські банки не можуть бути підключені до SWIFT, якщо ЄС не змінить своє санкційне законодавство.

В цей же день в Парижі пройшла “Конференція охочих”, під час якої прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що зараз не час знімати санкції з Росії, на додаток – їх варто посилити.

Артем Щербина вважає, що для російської економіки потенційне повернення до SWIFT матиме досить обмежений ефект. За його словами, це пов'язано з тим, що санкції проти ключових російських банків залишатимуться в силі, а країна вже значною мірою адаптувалася до альтернативних систем розрахунків. Ще у 2014 році, на фоні анексії Криму, Росія розробила власну альтернативну – Систему передавання фінансових повідомлень.

Експерт підкреслив, що потенційні вигоди для обох сторін мають досить специфічний характер. Для Росії це передусім можливість полегшити експорт, а також покращити умови для валютних операцій фізичних осіб. Для американців може бути важливим підтримання позицій долара та можливість відновлення імпорту окремих товарних груп, які представляють інтерес для США.

"Однак більшість російських банків, особливо ті, що залучені у ключові сектори економіки, залишатимуться під санкціями. У таких умовах будь-який потенційний ефект від часткового відновлення доступу до SWIFT буде дуже обмеженим і стосуватиметься лише певних, вузько спеціалізованих видів торгівельних операцій", – стверджує Щербина.