Стармер: Росія затягує мир, тому необхідно посилити санкції
Російська Федерація намагається відтермінувати перемир'я. Саме тому партнери України повинні бути готові до цього.
Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gardian.
За його словами, партнери України погодились, що необхідно надати Києву більшу підтримку, "щоб переконатися, що Україна перебуває в найсильнішій позиції, як зараз, так і під час подальших переговорів".
Він заявив, що "була повна ясність у тому, що зараз не час для скасування санкцій".
"Навпаки, ми обговорювали, як можна посилити санкції, щоб підтримати ініціативу США і змусити Росію сісти за стіл переговорів шляхом подальшого тиску з боку цієї групи країн", - сказав він.
На зустрічі також обговорювали "військові та оперативні" плани з підтримки будь-якого припинення вогню і миру в Україні, "чи то на суші, чи то в повітрі, чи то на морі".
"Сильним результатом зустрічі стало те, що багато країн підтримують Україну в цей критичний момент, як вони підтримують її вже понад три роки, доти, доки це необхідно", - сказав Стармер.
"Коаліція охочих"
Раніше ми писали про те, що Стармер планує сформувати т.зв. "Коаліцію охочих" під головуванням Великої Британії. Її завданням буде організація механізмів для захисту мирної угоди України та Росії.
Окрім цього відомо, що Лондон готовий відправити миротворчий військовий контингент за підтримки авіації.
Сьогодні у Парижі проходить саміт "Коаліції охочих", за участі президента Володимира Зеленського.
Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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