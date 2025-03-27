Стармер: Росія затягує мир, тому необхідно посилити санкції

Російська Федерація намагається відтермінувати перемир'я. Саме тому партнери України повинні бути готові до цього.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gardian.

За його словами, партнери України погодились, що необхідно надати Києву більшу підтримку, "щоб переконатися, що Україна перебуває в найсильнішій позиції, як зараз, так і під час подальших переговорів".

Він заявив, що "була повна ясність у тому, що зараз не час для скасування санкцій".

"Навпаки, ми обговорювали, як можна посилити санкції, щоб підтримати ініціативу США і змусити Росію сісти за стіл переговорів шляхом подальшого тиску з боку цієї групи країн", - сказав він.

На зустрічі також обговорювали "військові та оперативні" плани з підтримки будь-якого припинення вогню і миру в Україні, "чи то на суші, чи то в повітрі, чи то на морі".

"Сильним результатом зустрічі стало те, що багато країн підтримують Україну в цей критичний момент, як вони підтримують її вже понад три роки, доти, доки це необхідно", - сказав Стармер.