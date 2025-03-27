Возвращение России в SWIFT: зачем это Путину и реально ли снять санкции

США могут частично восстановить доступ российских банков к SWIFT в ответ на предложение Кремля. Ранее часть банков РФ отключили от системы из-за вторжения в Украину. Такие переговоры являются частью большого переговорного трека.

О том, зачем нужен SWIFT и как возможное возобновление работы системы повлияет на экономику России, - читайте в обзоре журналиста РБК-Украина Алика Сахно.

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Зачем России нужен SWIFT

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - это система передачи сообщений (информации о платежах) для осуществления международных денежных переводов между банками. Она позволяет финансовым учреждениям из более 200 стран мира быстро и безопасно обмениваться информацией о финансовых операциях.

Часть российских банков отключили от SWIFT еще с 1 марта 2022 года в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. Тогда это решение приняли США, Великобритания, ЕС и Канада. В феврале 2025 года ЕС принял 16-й пакет санкций против России, в результате чего с 17 марта еще 11 российских банков и две небанковские кредитные организации были исключены из международной системы обмена банковской информацией.

"SWIFT сегодня - это не просто система для обмена межбанковскими сообщениями, а ключевая основа электронных платежей, без нее невозможно обеспечить нормальное функционирование внешнеэкономической деятельности", - рассказывает РБК-Украина экономист Олег Пендзин.

Пендзин добавляет, что Российская Федерация особенно испытывает проблемы из-за ограничения доступа к SWIFT, поскольку это существенно затрудняет торговлю основными товарами, включая аграрную продукцию и аммиак. С помощью SWIFT банки могут осуществлять транзакции в любой валюте, используемых в международных финансовых операциях. Это могут быть евро, британский фунт, японская иена, швейцарский франк и даже гривна. В целом система охватывает более 130 валют.

"Некоторые страны пытаются создавать альтернативные системы расчетов. Например, Россия проводит с Индией и Китаем расчеты в национальных валютах - рупиях и юанях. Однако такие расчеты имеют серьезные ограничения", - говорит экономист.

Олег Пендзин подчеркивает, что отключение от SWIFT - лишь один из элементов санкционного давления. Его влияние трудно измерить изолированно, поскольку оно действует вместе с другими ограничениями. Однако для России это означает потерю десятков миллиардов долларов потенциального экспорта, особенно в аграрном секторе и химической промышленности. Именно для улучшения аграрного экспорта Москва стремится вернуть SWIFT для ее банков. Россияне хотят подключить к этой системе "Россельхозбанк" и другие финансовые учреждения, которые обслуживают торговлю агропродукцией и удобрениями.

Перспективы возвращения России в систему SWIFT

Сейчас наблюдаются признаки возможных договоренностей между США и Россией о частичном восстановлении доступа российских банков к международной системе платежных сообщений SWIFT. Эти переговоры происходят на фоне прагматического подхода администрации Дональда Трампа, которая рассматривает это как часть потенциальных сделок, говорит директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина.

"Однако следует понимать, что любые изменения в санкционном режиме будут сугубо поэтапными и обусловленными конкретными уступками со стороны России", - сказал эксперт, добавив, что ключевым фактором в этом процессе может стать выполнение Россией соглашений по обеспечению безопасности судоходства и отказа от применения силы в Черном море.

Артем Щербина обратил внимание на техническую возможность возвращения российских банков в систему SWIFT, ведь это решение больше зависит от воли Европейского Союза, ведь работу этой системы обеспечивают серверы и оборудование, которые расположены на территории ЕС.

"Технические аспекты вопроса также накладывают существенные ограничения. Даже в случае частичного восстановления доступа, европейские страны продолжают придерживаться скептической позиции. Европейский Союз не демонстрирует намерений менять свою позицию относительно любых ограничений против России", - отмечает директор по инвестициям.

27 марта издание Euriactive со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах ЕС сообщило, что поскольку система SWIFT обслуживается в Бельгии, ее функционирование осуществляется в рамках законодательства, в частности, санкционных норм ЕС. В издании приводятся слова представителя Немецкого института по международным вопросам и безопасности Яниса Клюге, который заявил, что российские банки не могут быть подключены к SWIFT, если ЕС не изменит свое санкционное законодательство.

В этот же день в Париже прошла "Конференция желающих", во время которой премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что сейчас не время снимать санкции с России, в дополнение - их стоит усилить.

Артем Щербина считает, что для российской экономики потенциальное возвращение к SWIFT будет иметь весьма ограниченный эффект. По его словам, это связано с тем, что санкции против ключевых российских банков будут оставаться в силе, а страна уже в значительной степени адаптировалась к альтернативным системам расчетов. Еще в 2014 году, на фоне аннексии Крыма, Россия разработала собственную альтернативную - Систему передачи финансовых сообщений.

Эксперт подчеркнул, что потенциальные выгоды для обеих сторон имеют достаточно специфический характер. Для России это прежде всего возможность облегчить экспорт, а также улучшить условия для валютных операций физических лиц. Для американцев может быть важным поддержание позиций доллара и возможность восстановления импорта отдельных товарных групп, представляющих интерес для США.

"Однако большинство российских банков, особенно те, которые вовлечены в ключевые сектора экономики, будут оставаться под санкциями. В таких условиях любой потенциальный эффект от частичного восстановления доступа к SWIFT будет очень ограниченным и будет касаться только определенных, узко специализированных видов торговых операций", - утверждает Щербина.