Повернення Путіна на саміт G20 ризикує "нормалізувати" воєнні злочини РФ, - Каллас

За словами Каллас, повернення Росії на такі міжнародні майданчики означає пряму легітимізацію щоденних воєнних злочинів в Україні.

Вона наголосила, що агресія Москви повністю перекреслює принципи статуту ООН.

"Нормалізація повернення Росії на ці міжнародні форуми - це просто нормалізація воєнних злочинів, які зараз скоюються щодня в Україні", - наголосила Каллас в інтерв'ю Bloomberg TV.

Водночас посадовиця прокоментувала участь російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова у зустрічі глав МЗС G20 в Атланті.

Вона зазначила, що західні дипломати відмовилися робити спільне фото через санкції проти Кремля, проте назвала присутність Лаврова шансом одразу спростовувати кремлівську брехню.

Голова європейської дипломатії привітала рішення США передати Україні 500 ракет-перехоплювачів Patriot.

Також вона закликала союзників надалі посилювати санкційний тиск на агресора.

Коментуючи чутки про заклики Пентагону пом'якшити критику Кремля, Каллас рішуче відкинула такий підхід, зазначивши, що ігнорування загрози не призведе до її зникнення.