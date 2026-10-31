Возвращение Путина на саммит G20 рискует "нормализовать" военные преступления РФ, - Каллас

По словам Калласа, возвращение России на такие международные площадки означает прямую легитимизацию ежедневных военных преступлений в Украине.

Она подчеркнула, что агрессия Москвы полностью перечеркивает принципы устава ООН.

"Нормализация возвращения России на эти международные форумы - это просто нормализация военных преступлений, которые сейчас совершаются ежедневно в Украине", - подчеркнула Каллас в интервью Bloomberg TV.

В то же время чиновник прокомментировала участие российского министра иностранных дел Сергея Лаврова во встрече глав МИД G20 в Атланте.

Она отметила, что западные дипломаты отказались делать совместное фото из-за санкций против Кремля, однако назвала присутствие Лаврова шансом сразу опровергать кремлевскую ложь.

Глава европейской дипломатии приветствовала решение США передать Украине 500 ракет-перехватчиков Patriot.

Также она призвала союзников в дальнейшем усиливать санкционное давление на агрессора.

Комментируя слухи о призывах Пентагона смягчить критику Кремля, Каллас решительно отвергла такой подход, отметив, что игнорирование угрозы не приведет к ее исчезновению.