Возврата налогов на довоенный уровень с 1 июля не будет, - нардеп
Возврат налоговой системы на довоенный уровень отложен с 1 июля на более поздний срок. Ранее Верховная рада приняла правительственный закон о возобновлении налогов и проверок в первом чтении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики Ярослава Железняка в Telegram .
"Держите новость:
- - отмена "единого налога 2%"
- - упразднение льготы по уплате налога для 1 и 2-й группы
- - возобновление проведения документальных проверок
- - возврат штрафных санкций за нарушение использования РРО
Всего этого с 1 июля не будет", - написал он.
Как отметил депутат, новая дата события неизвестна, "но точно уже не 1 июля".
Налоговый законопроект
В январе Кабинет министров подал в Верховную раду проект закона, которым предлагается отменить налоговые льготы, введенные после начала войны.
Законопроект был представлен в рамках обязательств Украины перед Международным валютным фондом.
Рада приняла этот законопроект 29 мая в первом чтении.
Согласно проекту, 1 июля 2023 года отменяются следующие нормы:
- возможность для физических лиц - предпринимателей и юридических лиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода;
- возможность для физических лиц - предпринимателей плательщиков единого налога I и II групп не уплачивать единый налог;
- остановка проведения документальных проверок;
- остановки течения сроков (сроков представления налоговой отчетности, сроков проведения проверок, сроков получения налоговой информации контролирующими органами, сроков проведения процедуры административного обжалования и т.п.), определенных налоговым законодательством и другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы;
- неприменение штрафных санкций нарушение налогового законодательства;
- неприменение штрафных санкций нарушение правильности начисления, расчета и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
- неприменение штрафных санкций нарушение порядка использования регистраторов расчетных операций/программных регистраторов расчетных операций.
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