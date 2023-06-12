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Возврата налогов на довоенный уровень с 1 июля не будет, - нардеп

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Украина, Понедельник 12 июня 2023 09:25
Возврата налогов на довоенный уровень с 1 июля не будет, - нардеп Фото: Рада перенесет возврат налогов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Возврат налоговой системы на довоенный уровень отложен с 1 июля на более поздний срок. Ранее Верховная рада приняла правительственный закон о возобновлении налогов и проверок в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики Ярослава Железняка в Telegram .

"Держите новость:

  • - отмена "единого налога 2%"
  • - упразднение льготы по уплате налога для 1 и 2-й группы
  • - возобновление проведения документальных проверок
  • - возврат штрафных санкций за нарушение использования РРО

Всего этого с 1 июля не будет", - написал он.

Как отметил депутат, новая дата события неизвестна, "но точно уже не 1 июля".

Налоговый законопроект

В январе Кабинет министров подал в Верховную раду проект закона, которым предлагается отменить налоговые льготы, введенные после начала войны.

Законопроект был представлен в рамках обязательств Украины перед Международным валютным фондом.

Рада приняла этот законопроект 29 мая в первом чтении.

Согласно проекту, 1 июля 2023 года отменяются следующие нормы:

  • возможность для физических лиц - предпринимателей и юридических лиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода;
  • возможность для физических лиц - предпринимателей плательщиков единого налога I и II групп не уплачивать единый налог;
  • остановка проведения документальных проверок;
  • остановки течения сроков (сроков представления налоговой отчетности, сроков проведения проверок, сроков получения налоговой информации контролирующими органами, сроков проведения процедуры административного обжалования и т.п.), определенных налоговым законодательством и другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы;
  • неприменение штрафных санкций нарушение налогового законодательства;
  • неприменение штрафных санкций нарушение правильности начисления, расчета и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • неприменение штрафных санкций нарушение порядка использования регистраторов расчетных операций/программных регистраторов расчетных операций.

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