Повернення на п'єдестал: Україна вперше за 10 років здобула медаль чемпіонату світу з гімнастики
Збірна України з художньої гімнастики виборола "бронзу" командної першості чемпіонату світу-2025 у Ріо-де-Жанейро. Це перша нагорода нашої команди на цьому рівні за останнє десятиліття.
Про результат змагань повідомляє РБК-Україна.
Україна вперше з 2015 року на п'єдесталі
У командному заліку українські гімнастки набрали 278,550 бала. За сумою кваліфікаційних результатів у індивідуальних і групових вправах вони поступилися лише Німеччині (286,500) та Болгарії (281,550).
Таким чином, "синьо-жовті" здобули бронзову медаль, яка є першою для країни після зміни формату змагань у 2021 році, коли командний залік почали визначати за сумою усіх кваліфікаційних виступів.
Як українки вибороли медаль
У кваліфікації індивідуальних виступів Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка набрали для збірної 227,350 бала.
У групових вправах команда у складі Єлизавети Аззи, Діани Баєвої, Надії Юріної, Валерії Перемети, Кіри Ширикіної та Олександри Ющак отримала 23,550 бала за п'ять стрічок і 27,650 - за три м'ячі та два обручі.
Цього вистачило, аби вийти у фінал у групових дисциплінах і закріпитися на третьому місці у командній першості.
Історичний успіх
Ця "бронза" стала 11-ю медаллю України у командному заліку на чемпіонатах світу з художньої гімнастики. Востаннє наші гімнастки підіймалися на п'єдестал у 2015 році. Єдине "золото" у цьому виді програми українки здобули у 2001 році.
Усі медалі України у командній першості на ЧС
- золото: 2001
- срібло: 1993, 2003, 2005
- бронза: 1995, 1997, 1999, 2011, 2014, 2015, 2025
Розклад фіналів за участю України (24 серпня)
- 17:00 - обруч: Таїсія Онофрійчук
- 17:40 - м'яч: Поліна Каріка
- 20:00 - булави: Таїсія Онофрійчук
- 20:40 - стрічка: Таїсія Онофрійчук
- 21:50 - три м'ячі та два обручі: збірна України
