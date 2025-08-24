ua en ru
Возвращение на пьедестал: Украина впервые за 10 лет получила медаль чемпионата мира по гимнастике

Воскресенье 24 августа 2025 09:51
Возвращение на пьедестал: Украина впервые за 10 лет получила медаль чемпионата мира по гимнастике Таисия Онофрийчук (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала "бронзу" командного первенства чемпионата мира-2025 в Рио-де-Жанейро. Это первая награда нашей команды на этом уровне за последнее десятилетие.

О результате соревнований сообщает РБК-Украина.

Украина впервые с 2015 года на пьедестале

В командном зачете украинские гимнастки набрали 278,550 балла. По сумме квалификационных результатов в индивидуальных и групповых упражнениях они уступили лишь Германии (286,500) и Болгарии (281,550).

Таким образом, "сине-желтые" завоевали бронзовую медаль, которая является первой для страны после изменения формата соревнований в 2021 году, когда командный зачет начали определять по сумме всех квалификационных выступлений.

Как украинки завоевали медаль

В квалификации индивидуальных выступлений Таисия Онофрийчук и Полина Карика набрали для сборной 227,350 балла.

В групповых упражнениях команда в составе Елизаветы Аззы, Дианы Баевой, Надежды Юриной, Валерии Переметы, Киры Ширикиной и Александры Ющак получила 23,550 балла за пять лент и 27,650 - за три мяча и два обруча.

Этого хватило, чтобы выйти в финал в групповых дисциплинах и закрепиться на третьем месте в командном первенстве.

Исторический успех

Эта "бронза" стала 11-й медалью Украины в командном зачете на чемпионатах мира по художественной гимнастике. Последний раз наши гимнастки поднимались на пьедестал в 2015 году. Единственное "золото" в этом виде программы украинки получили в 2001 году.

Все медали Украины в командном первенстве на ЧМ

  • золото: 2001
  • серебро: 1993, 2003, 2005
  • бронза: 1995, 1997, 1999, 2011, 2014, 2015, 2025

Расписание финалов с участием Украины (24 августа)

  • 17:00 - обруч: Таисия Онофрийчук
  • 17:40 - мяч: Полина Карика
  • 20:00 - булавы: Таисия Онофрийчук
  • 20:40 - лента: Таисия Онофрийчук
  • 21:50 - три мяча и два обруча: сборная Украины

Ранее мы писали, как украинка впервые в истории выиграла Кубок мира по художественной гимнастике.

Также читайте, кто из украинских спортсменов развивает бренд Украины в мире сегодня.

