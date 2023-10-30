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Повернення Кубка України 30 жовтня-2 листопада: повний розклад матчів 1/4 фіналу

Фото: Маріно Пушіч розпочне роботу на внутрішній арені (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Другий за престижністю національний футбольний турнір відновить змагання одним поєдинком у понеділок. Донецький "Шахтар" на чвертьфінальній стадії Кубка України 2023/24 проекзаменує "Вікторію" із Сум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Матч одного з лідерів Першої ліги та чемпіон України відбудеться на стадіоні "Лівий берег" у передмісті Києва 30 жовтня. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 15:00. Трансляція – на YouTube-каналі сумчан.

Натомість поєдинок одеського "Чорноморця" та "Зорі" з Луганська запланований на 1 листопада (15:00). Завершиться 1/4 фіналу Кубка України двома матчами 2 листопада – житомирське "Полісся" прийме "Олександрію" (15:00), а столична "Оболонь" зустрінеться з "Ворсклою" з Полтави (17:00).

Список матчів 1/4 фіналу Кубка України 2023/24:

  • "Вікторія" – "Шахтар", 30 жовтня, 15:00
  • "Чорноморець" – "Зоря", 1 листопада, 15:00
  • "Полісся" – "Олександрія", 2 листопада, 15:00
  • "Оболонь" – "Ворскла", 2 листопада, 17:00

 

 

Раніше "Оболонь" сенсаційно вибила "Динамо" з Києва в 1/8 фіналу змагань. У дербі столиці вирішальним став гол "пивовара" Суханова. "Біло-сині" вперше після сезону 2012/13 не гратиме в чвертьфіналі.

До слова, напередодні "Ворскла" врятувала нічию з "Металістом 1925" у Прем'єр-лізі.

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